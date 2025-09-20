Un village du 19ème siècle se découvre Villeneuve-d’Ascq

Un village du 19ème siècle se découvre Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Un village du 19ème siècle se découvre

143 rue Colbert – Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

**Plongez dans l’univers du 19e siècle en visitant notre village d’antan. Découvrez les chaumières, leurs secrets, la vie d’autrefois… et n’oubliez pas le Moulin de Vaudricourt.**

**Samedi 20 septembre**

* Dès 10h exposition de voitures anciennes avec le Rétro Club Hemois

* 10h-17h visites guidées toutes les 30 minutes avec nos guides passionnés

* 10h-12h et 13h-17h30 animations Pain au fournil

* 10h30-12h et 13h30-17h30 visites guidées des 3 niveaux du Moulin de Vaudricourt avec nos deux meuniers

* 11h et 17h rendez-vous animaux avec nos villageois

* 14h cours sur l’architecture avec le maître dans notre école du 19e siècle

* 14h30 découverte de l’école d’antan (pour les enfants de -8 ans)

* 14h30 conférence de l’association Monique Teneur → Les prémices du Musée de Plein Air et sa création

**Dimanche 21 septembre**

* Dès 10h exposition de voitures anciennes avec le Rétro Club Hemois

* 10h à 18h visites guidées toutes les 30 minutes avec nos guides passionnés

* 10h-12h et 13h-17h30 animations Pain au fournil

* 11h et 18h rendez-vous animaux avec nos villageois

* 14h cours sur l’architecture avec le maître dans notre école du 19e siècle

* 14h30 découverte de l’école d’antan (pour les enfants de -8 ans)

* de 14h30 à 18h30 balades en calèche (20 places) entre le musée du Mémorial et le Musée de Plein Air

* de 15h à 18h atelier familial Pomme de reinette et Pomme d’api

→ Venez presser des pommes avec nos guides natures !

**Information importante pas de déambulation de Géants cette année**

Venez nombreux vivre une expérience unique, ludique et conviviale en famille ou entre amis !

143 rue Colbert – Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**Immerse yourself in the world of the 19th century with a visit to our village of yesteryear. Discover the thatched cottages, their secrets, life in the past? and don’t forget the Moulin de Vaudricourt**

**Saturday, September 20

* From 10am: vintage car exhibition with the Rétro Club Hemois

* 10am-5pm: guided tours every 30 minutes with our enthusiastic guides

* 10am-12pm and 1pm-5.30pm: Bread in the bakery activities

* 10:30am-12pm and 1:30pm-5:30pm: guided tours of the 3 levels of the Moulin de Vaudricourt with our two millers

* 11 a.m. and 5 p.m.: animal encounters with our villagers

* 2pm: architecture lesson with the teacher in our 19th-century schoolhouse

* 2:30pm: discover the school of yesteryear (for children under 8)

* 2:30 pm: lecture by the Monique Teneur Association ? « The beginnings of the Musée de Plein Air and its creation »

**Sunday, September 21

* From 10am: vintage car show with Rétro Club Hemois

* 10 a.m. to 6 p.m.: guided tours every 30 minutes with our enthusiastic guides

* 10 a.m.-12 p.m. and 1 p.m.-5:30 p.m.: Bread-in-the-bakery activities

* 11 a.m. and 6 p.m.: animal encounters with our villagers

* 2pm: architecture lesson with the teacher in our 19th-century schoolhouse

* 2:30 pm: discover the school of yesteryear (for children under 8)

* 2:30 pm to 6:30 pm: horse-drawn carriage rides (20 seats) between the Memorial Museum and the Musée de Plein Air

* 3 pm to 6 pm: « Pomme de reinette et Pomme d?api » family workshop

? Come and press apples with our nature guides!

**Important information: no Giant’s Walk this year**

Come and enjoy a unique, fun and convivial experience with family and friends!

German :

**Tauchen Sie in die Welt des 19. Jahrhunderts ein, indem Sie unser Dorf von damals besuchen. Entdecken Sie die Reetdachhäuser, ihre Geheimnisse, das Leben von damals und vergessen Sie nicht die Mühle von Vaudricourt.**

**Samstag, 20. September

* Ab 10 Uhr: Ausstellung von Oldtimern mit dem Retro Club Hemois

* 10.00-17.00 Uhr: Führungen alle 30 Minuten mit unseren passionierten Fremdenführern

* 10h-12h und 13h-17h30: Animationen Brot in der Backstube

* 10.30-12 Uhr und 13.30-17.30 Uhr: Führungen durch die 3 Ebenen der Mühle von Vaudricourt mit unseren beiden Müllern

* 11h und 17h: Tierische Verabredungen mit unseren Dorfbewohnern

* 14 Uhr: Unterricht über Architektur mit dem Lehrer in unserer Schule aus dem 19

* 14:30 Uhr: Entdeckung der Schule von damals (für Kinder unter 8 Jahren)

* 14:30 Uhr: Vortrag des Vereins Monique Teneur? « Die Anfänge des Freilichtmuseums und seine Gründung »

**Sonntag, 21. September**

* Ab 10 Uhr: Oldtimer-Ausstellung mit dem Retro Club Hemois

* 10h bis 18h: Führungen alle 30 Minuten mit unseren passionierten Führern

* 10h-12h und 13h-17h30: Animationen Brot in der Backstube

* 11h und 18h: Tierische Verabredungen mit unseren Dorfbewohnern

* 14 Uhr: Unterricht über Architektur mit dem Lehrer in unserer Schule aus dem 19

* 14:30 Uhr: Entdeckung der Schule von früher (für Kinder unter 8 Jahren)

* 14:30 bis 18:30 Uhr: Kutschfahrten (20 Plätze) zwischen dem Gedenkstättenmuseum und dem Freilichtmuseum

* von 15:00 bis 18:00 Uhr: Familienworkshop « Pomme de reinette et Pomme d’api » (Reinette- und Zapfenapfel)

? Pressen Sie mit unseren Naturführern Äpfel aus!

**Wichtige Information: In diesem Jahr findet kein Umzug der Riesen statt**

Kommen Sie zahlreich und erleben Sie ein einzigartiges, spielerisches und geselliges Erlebnis mit der Familie oder mit Freunden!

Italiano :

**Immergetevi nel mondo del XIX secolo con una visita al nostro villaggio di un tempo. Scoprite le case con il tetto di paglia, i loro segreti, la vita di un tempo e non dimenticate il Moulin de Vaudricourt**

**Sabato 20 settembre

* Dalle 10: esposizione di auto d’epoca con il Rétro Club Hemois

* 10.00-17.00: visite guidate ogni 30 minuti con le nostre guide appassionate

* 10.00-12.00 e 13.00-17.30: attività « Pane nel forno »

* 10.30-12.00 e 13.30-17.30: visite guidate dei 3 livelli del Moulin de Vaudricourt con i nostri due mugnai

* 11.00 e 17.00: incontri con gli animali con i nostri abitanti del villaggio

* ore 14.00: lezione di architettura con l’insegnante nella nostra scuola del XIX secolo

* 14.30: scoperta della scuola di un tempo (per i bambini sotto gli 8 anni)

* 14.30: conferenza dell’Associazione Monique Teneur? « Gli inizi del Musée de Plein Air e la sua creazione »

**Domenica 21 settembre

* Dalle 10: esposizione di auto d’epoca con il Rétro Club Hemois

* dalle 10.00 alle 18.00: visite guidate ogni 30 minuti con le nostre guide appassionate

* dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.30: eventi « Pane in panetteria »

* 11.00 e 18.00: incontri con gli animali con i nostri abitanti del villaggio

* 14.00: lezione di architettura con l’insegnante nel nostro edificio scolastico del XIX secolo

* 14.30: scoperta della scuola di un tempo (per bambini fino a 8 anni)

* dalle 14.30 alle 18.30: gita in carrozza (20 posti) tra il Museo della Memoria e il Musée de Plein Air

* dalle 15.00 alle 18.00: laboratorio familiare « Pomme de reinette et Pomme d’api »

? Venite a pigiare le mele con le nostre guide naturalistiche!

**Informazione importante: quest’anno non ci sarà la sfilata dei giganti**

Venite a vivere un’esperienza unica, divertente e amichevole con la vostra famiglia o i vostri amici!

Espanol :

**Inmersiónese en el mundo del siglo XIX con una visita a nuestro pueblo de antaño. Descubra las casas de paja, sus secretos, la vida de antaño… y no olvide el Moulin de Vaudricourt**

**Sábado 20 de septiembre

* A partir de las 10:00 h: exposición de coches de época con el Rétro Club Hemois

* de 10.00 a 17.00 h: visitas guiadas cada 30 minutos con nuestros entusiastas guías

* de 10.00 a 12.00 h. y de 13.00 a 17.30 h.: actividades Pan en la panadería

* 10.30-12 h y 13.30-17.30 h: visitas guiadas a los 3 niveles del Moulin de Vaudricourt con nuestros dos molineros

* 11.00 h y 17.00 h: encuentros con animales con nuestros aldeanos

* 14.00 h: clase de arquitectura con el profesor en nuestra escuela del siglo XIX

* 14.30 h: descubra la escuela de antaño (para niños menores de 8 años)

* 14.30 h: conferencia de la Asociación Monique Teneur ? « Los inicios del Musée de Plein Air y su creación »

**Domingo 21 de septiembre

* A partir de las 10:00 h: exposición de coches de época con el Rétro Club Hemois

* de 10.00 a 18.00 h: visitas guiadas cada 30 minutos con nuestros entusiastas guías

* de 10.00 a 12.00 h. y de 13.00 a 17.30 h.: Pan en la panadería

* 11 h y 18 h: encuentros con animales con nuestros aldeanos

* 14.00 h: clase de arquitectura con el profesor en nuestra escuela del siglo XIX

* 14.30 h: descubra la escuela de antaño (para niños menores de 8 años)

* 14.30 h a 18.30 h: paseos en coche de caballos (20 plazas) entre el Museo Memorial y el Musée de Plein Air

* de 15:00 a 18:00 h: taller familiar « Pomme de reinette et Pomme d’api

? ¡Venga a prensar manzanas con nuestros guías de la naturaleza!

**Información importante: este año no habrá desfile de gigantes**

Ven y disfruta de una experiencia única, divertida y agradable con tu familia o amigos

L’événement Un village du 19ème siècle se découvre Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2025-09-18 par Hauts-de-France Tourisme