Un village en hiver Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Samedi 13 décembre 2025 de 10h15 à 10h45 et de 16h à 16h30. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un spectacle de la Cie Zita la Nuit, au théâtre des Chartreux.Enfants

Cartons qui s’assemblent, cartons qui s’emboitent, cartons à explorer, cartons illuminés.



Un village apparaît sous les yeux étonnés des petits et des grands. Dans un duo où lumière et danse s’allient avec émerveillement .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

A show by Cie Zita la Nuit, at the Théâtre des Chartreux.

Eine Aufführung der Cie Zita la Nuit im Théâtre des Chartreux.

Uno spettacolo della Cie Zita la Nuit, al Théâtre des Chartreux.

Espectáculo de la Cie Zita la Nuit, en el Théâtre des Chartreux.

