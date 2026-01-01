Un village en hiver Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Un village en hiver

Jeudi 22 janvier 2026 de 10h à 10h35.

Samedi 24 janvier 2026 de 10h à 10h30.

Jeudi 29 janvier 2026 de 10h à 10h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Début : 2026-01-22 10:00:00

fin : 2026-01-24 10:30:00

2026-01-22 2026-01-24 2026-01-29

La compagnie Zita la Nuit propose le spectacle un village en hiver au Divadlo ThéâtreFamilles

Cartons qui s’assemblent. Cartons qui s’emboitent. Carton à explorer. Cartons illuminés. Un village apparaît sous les yeux étonnés des petits et grands. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

Zita la Nuit presents Un village en hiver at Divadlo Théâtre

