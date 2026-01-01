Un village en hiver Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
Un village en hiver Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement jeudi 22 janvier 2026.
Un village en hiver
Jeudi 22 janvier 2026 de 10h à 10h35.
Samedi 24 janvier 2026 de 10h à 10h30.
Jeudi 29 janvier 2026 de 10h à 10h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR
Début : 2026-01-22 10:00:00
fin : 2026-01-24 10:30:00
Date(s) :
2026-01-22 2026-01-24 2026-01-29
La compagnie Zita la Nuit propose le spectacle un village en hiver au Divadlo ThéâtreFamilles
Cartons qui s’assemblent. Cartons qui s’emboitent. Carton à explorer. Cartons illuminés. Un village apparaît sous les yeux étonnés des petits et grands. .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org
English :
Zita la Nuit presents Un village en hiver at Divadlo Théâtre
