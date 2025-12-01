UN VIOLON À LA MER SAXBACK Centre culturel Oméga Sainte-Marie-la-Mer
UN VIOLON À LA MER SAXBACK Centre culturel Oméga Sainte-Marie-la-Mer jeudi 18 décembre 2025.
Centre culturel Oméga 2 rue des Cyclades Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-18 20:30:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Les artistes Cécilia Lemaitre-Sgard, Mathilde Salvi, Louise Marcillat, Tom Caudelle, Antonin Pommel et Paul Lamarque
Centre culturel Oméga 2 rue des Cyclades Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
English :
The artists: Cécilia Lemaitre-Sgard, Mathilde Salvi, Louise Marcillat, Tom Caudelle, Antonin Pommel and Paul Lamarque
German :
Die Künstlerinnen und Künstler Cécilia Lemaitre-Sgard, Mathilde Salvi, Louise Marcillat, Tom Caudelle, Antonin Pommel und Paul Lamarque
Italiano :
Gli artisti: Cécilia Lemaitre-Sgard, Mathilde Salvi, Louise Marcillat, Tom Caudelle, Antonin Pommel e Paul Lamarque
Espanol :
Los artistas: Cécilia Lemaitre-Sgard, Mathilde Salvi, Louise Marcillat, Tom Caudelle, Antonin Pommel y Paul Lamarque
