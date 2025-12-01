UN VIOLON À LA MER SAXBACK Centre culturel Oméga Sainte-Marie-la-Mer

UN VIOLON À LA MER SAXBACK Centre culturel Oméga Sainte-Marie-la-Mer jeudi 18 décembre 2025.

UN VIOLON À LA MER SAXBACK

Centre culturel Oméga 2 rue des Cyclades Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Les artistes Cécilia Lemaitre-Sgard, Mathilde Salvi, Louise Marcillat, Tom Caudelle, Antonin Pommel et Paul Lamarque

.

Centre culturel Oméga 2 rue des Cyclades Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00

English :

The artists: Cécilia Lemaitre-Sgard, Mathilde Salvi, Louise Marcillat, Tom Caudelle, Antonin Pommel and Paul Lamarque

German :

Die Künstlerinnen und Künstler Cécilia Lemaitre-Sgard, Mathilde Salvi, Louise Marcillat, Tom Caudelle, Antonin Pommel und Paul Lamarque

Italiano :

Gli artisti: Cécilia Lemaitre-Sgard, Mathilde Salvi, Louise Marcillat, Tom Caudelle, Antonin Pommel e Paul Lamarque

Espanol :

Los artistas: Cécilia Lemaitre-Sgard, Mathilde Salvi, Louise Marcillat, Tom Caudelle, Antonin Pommel y Paul Lamarque

L’événement UN VIOLON À LA MER SAXBACK Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2025-09-24 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER