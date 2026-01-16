Un Violon sur le Sable fait son cinéma Place Bugeau Fouras
Un Violon sur le Sable fait son cinéma Place Bugeau Fouras jeudi 5 février 2026.
Un Violon sur le Sable fait son cinéma
Place Bugeau Casino de Fouras Fouras Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 18:00:00
fin : 2026-02-12 20:00:00
Date(s) :
2026-02-05 2026-02-12
Découvrez les plus beaux moments d’Un Violon sur le Sable, sur grand écran !
Place Bugeau Casino de Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 27 87 celiaviolonsurlesable@gmail.com
English : A Violin on the Sand Hits the Big Screen
Discover the most beautiful moments from Un Violon sur le Sable on the big screen!
L’événement Un Violon sur le Sable fait son cinéma Fouras a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan