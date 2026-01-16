Un Violon sur le Sable fait son cinéma Place Bugeau Fouras

Un Violon sur le Sable fait son cinéma

Place Bugeau Casino de Fouras Fouras Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-12 20:00:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-12

Découvrez les plus beaux moments d’Un Violon sur le Sable, sur grand écran !

.

Place Bugeau Casino de Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 27 87

English : A Violin on the Sand Hits the Big Screen

Discover the most beautiful moments from Un Violon sur le Sable on the big screen!

L'événement Un Violon sur le Sable fait son cinéma Fouras