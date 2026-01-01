Un Violon sur le Sable fait son cinéma Atlantic Ciné Saintes
Un Violon sur le Sable fait son cinéma Atlantic Ciné Saintes dimanche 25 janvier 2026.
Un Violon sur le Sable fait son cinéma
Atlantic Ciné 17 rue de Champagne Saint-Georges Saintes Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
Retrouvez les plus beaux moments du festival Un Violon sur le Sable édition 2025, sur grand écran à l’Atlantic Ciné !
+33 5 46 92 49 66
English :
Watch the highlights of Un Violon sur le Sable 2025 on the big screen at Atlantic Ciné!
