Un virage pour jacky Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

Un virage pour jacky

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 4 – 4 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03 2026-12-04

Jacky Medefo a grandi au Cameroun, élevé par les femmes de sa famille, avant d’arriver en France à 11 ans. D’aussi loin qu’il s’en souvient, il a toujours dansé. La chorégraphe Magda Kachouche le rencontre lors d’un projet participatif et décide de lui consacrer un portrait. Les pieds enracinés dans la forêt sacrée de ses ancêtres, les bras virevoltants sur les couloirs des scènes queer d’aujourd’hui, Jacky repousse les clichés. Sa danse est à la fois un cri et une caresse – et ce qu’elle raconte nous déroute, nous propulse, nous oblige. En compagnonnage avec le Théâtre du Beauvaisis de 2023 à 2026, Magda Kachouche continue de célébrer les danses, les corps et les cultures à travers cette création.

Jacky Medefo a grandi au Cameroun, élevé par les femmes de sa famille, avant d’arriver en France à 11 ans. D’aussi loin qu’il s’en souvient, il a toujours dansé. La chorégraphe Magda Kachouche le rencontre lors d’un projet participatif et décide de lui consacrer un portrait. Les pieds enracinés dans la forêt sacrée de ses ancêtres, les bras virevoltants sur les couloirs des scènes queer d’aujourd’hui, Jacky repousse les clichés. Sa danse est à la fois un cri et une caresse – et ce qu’elle raconte nous déroute, nous propulse, nous oblige. En compagnonnage avec le Théâtre du Beauvaisis de 2023 à 2026, Magda Kachouche continue de célébrer les danses, les corps et les cultures à travers cette création. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 08 20

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English :

Jacky Medefo grew up in Cameroon, raised by the women in his family, before arriving in France at age 11. For as long as he can remember, he has always danced. Choreographer Magda Kachouche met him during a participatory project and decided to dedicate a portrait to him. With his feet rooted in the sacred forest of his ancestors and his arms twirling through the corridors of today’s queer stages, Jacky defies clichés. His dance is both a cry and a caress—and what it conveys unsets us, propels us, and compels us. In partnership with the Théâtre du Beauvaisis from 2023 to 2026, Magda Kachouche continues to celebrate dance, bodies, and cultures through this production.

L’événement Un virage pour jacky Beauvais a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis