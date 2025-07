Un virtuose de la kora en concert Route du Dossen Santec

Route du Dossen Chapelle du Dossen Santec

21 juillet 2025 20:30:00

22:00:00

2025-07-21

Cheick Tidiane Dia est originaire de Bamako au Mali. C’est un virtuose de la kora, instrument traditionnel d’Afrique de l’Ouest parfois appelé harpe africaine. Il a joué notamment avec Ballaké Sissoko, Toumani Diabaté , Thomas Sidibé et Ali Farka Touré…

Installé en Bretagne depuis une vingtaine d’années, il s’est attaché à créer des ponts entre la musique africaine et la musique celtique. Il a plus particulièrement adapté certaines mélodies du patrimoine breton aux exigences du son cristallin et envoûtant de la Kora.

Les concerts de Tidiane sont des moments lumineux d’une grande intensité et d’une grande sérénité. Il passe imperceptiblement d’un répertoire à l’autre avec une totale cohérence et beaucoup de poésie. .

