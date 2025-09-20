Un voyage à travers près de mille ans d’histoire et d’architecture Prieuré Saint-Gorgon Varangéville

Un voyage à travers près de mille ans d’histoire et d’architecture 20 et 21 septembre Prieuré Saint-Gorgon Meurthe-et-Moselle

Durée de la visite : 15 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La visite du prieuré Saint-Gorgon permet de découvrir la tour romane du XIᵉ siècle, vestige du premier édifice monastique, puis l’église gothique du XVIᵉ siècle, avec sa nef-halle et ses voûtes sculptées datées de 1528. Un voyage à travers près de mille ans d’histoire et d’architecture.

Prieuré Saint-Gorgon 2 rue Jean Jaurès, 54110 Varangéville Varangéville 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est http://www.varangeville.fr Le prieuré de Varangéville a été fondé au VIIIᵉ siècle par les moines de Gorze. C’est un espace historique incluant la tour romane du prieuré (XIᵉ siècle), l’église Saint-Gorgon des XVᵉ et XVIᵉ siècles, les jardins, des puits et le cimetière des « encastrés ».

L’église Saint-Gorgon, de style gothique tardif, est une église-halle : les bas-côtés sont à la même hauteur que la nef, et il n’y a pas de transept. Si les façades apparaissent sévères, l’intérieur révèle une pureté d’architecture et une grande élégance. La date de 1528 est inscrite sur l’une des clefs de voûte. Le mobilier et la statuaire sont particulièrement riches. Sur le mur nord de l’église, dans le cimetière qui servait autrefois aux deux localités de Varangéville et Saint-Nicolas-de-Port, des inscriptions signalent le dépôt ossuaire des défunts retirés du cimetière devenu trop exigu. Ce sont les « encastrés ». Grand parking disponible chemin de la prairie.

© Etienne Remy