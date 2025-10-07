Un voyage au cœur de l’âme indomptable de Nina Simone Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Un voyage au cœur de l’âme indomptable de Nina Simone Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS mardi 7 octobre 2025.

Les élèves de Musiques Actuelles Amplifiées , de Musique Assistée par Ordinateur et les élèves du département danse du conservatoire du 18e s’unissent pour rendre hommage à l’icône intemporelle, Nina Simone. À travers une réinterprétation vibrante de son répertoire, ils revisitent ses titres emblématiques en mêlant instruments live, créations électroniques et chorégraphies.

Nina Simone n’était pas qu’une voix, elle était une force. Pianiste virtuose, chanteuse au timbre profond et militante inflexible, elle a transformé la douleur en art et l’injustice en révolte musicale. Son jazz teinté de blues, de gospel et de soul portait des messages de liberté et de dignité qui résonnent encore aujourd’hui.

Sur scène, ce spectacle capture son énergie, son engagement et son audace, en explorant l’essence même de son héritage : une musique viscérale, une danse engagée, une émotion brute. Un voyage au cœur de l’âme indomptable de Nina Simone.

Le mardi 07 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

Le mardi 07 octobre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS

https://nina2-0.eventbrite.fr +33171287690 https://www.facebook.com/Conservatoire-Gustave-Charpentier-CMA18-360413610816903/events/admin/ https://www.facebook.com/Conservatoire-Gustave-Charpentier-CMA18-360413610816903/events/admin/