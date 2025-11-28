UN VOYAGE AU CŒUR DU CHAMPAGNE Montpellier

UN VOYAGE AU CŒUR DU CHAMPAGNE

27 Rue Jules Ferry Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le vendredi 28 novembre, de 19h à 20h30, le Belaroïa Hotel vous ouvre ses portes pour une animation exclusive autour des champagnes Besserat de Bellefon Cuvées Bleu Brut, Rosé et Blanc de Blancs.

► Au programme

Présentation de la maison et de son savoir-faire

Dégustation commentée par une experte

Offres spéciales sur les coupes et bouteilles au bar

►Une expérience ouverte à tous !

Pour nous confirmer votre présence, commentez ce post ou réservez par téléphone au 04 11 28 30 38.

Venez partager avec nous un moment élégant et convivial autour de la Sensation BB. .

27 Rue Jules Ferry Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 09 03 95

English :

On Friday November 28th, from 7pm to 8.30pm, the Belaroïa Hotel opens its doors to you for an exclusive event featuring Besserat de Bellefon champagnes: Cuvées Bleu Brut, Rosé and Blanc de Blancs.

German :

Am Freitag, den 28. November, öffnet das Belaroïa Hotel von 19.00 bis 20.30 Uhr seine Türen für eine exklusive Animation rund um die Champagner von Besserat de Bellefon: Cuvées Bleu Brut, Rosé und Blanc de Blancs.

Italiano :

Venerdì 28 novembre, dalle 19.00 alle 20.30, l’Hotel Belaroïa vi apre le porte per un evento esclusivo con gli champagne Besserat de Bellefon: Cuvées Bleu Brut, Rosé e Blanc de Blancs.

Espanol :

El viernes 28 de noviembre, de 19:00 a 20:30, el Hotel Belaroïa le abre sus puertas para un evento exclusivo en el que se presentarán los champagnes Besserat de Bellefon: Cuvées Bleu Brut, Rosé y Blanc de Blancs.

