Un voyage au cœur du XIIᵉ siècle Abbaye de Morimond Parnoy-en-Bassigny

Un voyage au cœur du XIIᵉ siècle Dimanche 21 septembre, 15h00 Abbaye de Morimond Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’histoire de l’abbaye de Morimond, fondée au XIIᵉ siècle. Découvrez un site, témoin de plusieurs siècles de vie monastique, où se mêlent architecture médiévale, vestiges des bâtiments conventuels et traces de la vie quotidienne des moines.

Abbaye de Morimond Bourg, 52400 Parnoy-en-Bassigny Parnoy-en-Bassigny 52400 Haute-Marne Grand Est 03 25 01 16 84 https://abbaye-morimond.org Fondée vers 1117 par des moines venus de Cîteaux (1115 selon la tradition cistercienne), l’abbaye de Morimond prend rapidement une grande importance en fondant plus de 200 abbayes-filles. Des quatre branches issues de Cîteaux, elle est la plus prolifique après Clairvaux. Elle est tête de filiation pour presque toutes les abbayes d’Europe centrale et du nord, mais elle a aussi des filles dans le sud de la France, en Italie et en Espagne. Par l’ordre militaire de Calatrava, elle participe à la « reconquista » espagnole.

L’abbaye de Morimond possédait un domaine foncier, agricole et forestier de plus de 5 000 hectares, situé à la frontière de la France et du Saint-Empire romain germanique. Dotée dès le XIIe siècle de douze granges, elle agrandit ses possessions au XIVe siècle avec trois granges supplémentaires à Belfays. Elle possédait également deux pôles de production de sel à Scey-sur-Saône et Moyenvic, ainsi qu’une mine de fer près de Nancy. Des maisons urbaines complétaient son patrimoine à Metz, Toul, Neufchâteau, Langres, Lamarche et Dijon.

Depuis 1994, des fouilles archéologiques ont lieu chaque été pendant 15 jours. Elles ont permis de découvrir des bâtiments de l’hôtellerie médiévale datant du milieu du XIIe siècle et progressivement agrandis jusqu’au XIVe siècle. Ces bâtiments sont transformés aux XVIe et XVIIe siècles en bâtiments utilitaires (forge, écurie).

Ses activités comprennent la restauration de bâtiments, l’organisation de colloques, des fouilles archéologiques, un concert annuel dans la chapelle et des repas champêtres. L’association poursuit l’aménagement du site avec l’entretien et la transformation du jardin archéologique, la restauration de la porterie et le maintien des murets des terrasses au-delà de l’ancienne abbatiale. Accès en voiture : sortie 8.1 de l’A31 puis direction Robécourt, Damblain, Fresnoy en Bassigny ou sortie 7 puis direction Lamarche Coordonnées GPS : Chapelle Ste Ursule, 48.057959,5.669386

