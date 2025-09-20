Un voyage au temps de François de Fossa Casa Xanxo Perpignan

Un voyage au temps de François de Fossa Samedi 20 septembre, 16h00 Casa Xanxo Pyrénées-Orientales

Itinérance gratuite sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Itinérance surprénante et vivante proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan présentée par l’association « Le temps du costume roussillonnais ».

À l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de l’illustre guitariste et compositeur François de Fossa, né en 1775 à Perpignan, vous sera proposée, sous forme de saynètes, une déambulation historique dans les rues du centre ancien autour de la vie de l’illustre musicien. Textes, musiques et costumes évoqueront la mode et les différente périodes sous la IIème République.

Casa Xanxo 8 rue de la main de fer, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie Demeure d’un riche négociant du début du XVIe siècle, puis hôtel particulier de noble famille, la Casa Xanxo est pour la première fois entièrement ouverte au public après une minutieuse restauration. Les salles aux exceptionnelles sculptures gothiques, les salons Rococo, la grande salle néogothique, l’escalier d’honneur, le séchoir, le jardin à tonnelle Art nouveau et l’étonnante frise sculptée en façade, se dévoilent au plaisir de la visite.

© Le temps du costume Roussillonnais