Un voyage autour de Saint-Jean, au fil du temps Place de la cathédrale Perpignan

Un voyage autour de Saint-Jean, au fil du temps Place de la cathédrale Perpignan dimanche 21 septembre 2025.

Un voyage autour de Saint-Jean, au fil du temps Dimanche 21 septembre, 10h00 Place de la cathédrale Pyrénées-Orientales

Itinérance gratuite sans révervation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Itinérance proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, presentée par un guide-conférencier.

À travers les pierres et les siècles, en route pour un voyage architectural au coeur de la ville. D’un drapé délicat roman au gothique aérien, de la sentinelle de briques du Castillet jusqu’à la Belle Époque et l’Art Déco… Chaque façade dévoile l’âme du bâti entre puissance et finesse.

Place de la cathédrale Place Gambetta, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 62 38 84 Place du marché aux laines au Moyen Âge, bien reliée à la Loge par la rue Saint-Jean, la place de la cathédrale est depuis le XVIIe siècle le centre du quartier le plus résidentiel de la vieille ville.

Tout le côté nord (à gauche) était sous l’Ancien Régime, occupé par l’hôtel du Gouvernement, où logea Louis XIV en 1661.

Divisé à la Révolution, les façades ont été reconstruites.

L’hôtel en face (à droite) a conservé son architecture pierre et brique du XVIIe siècle et son balcon en fer forgé. La cour intérieure est encore pavée de petits galets en mosaïque et le plafond en poutres apparentes du vestibule d’accès est d’origine.

Itinérance proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, presentée par un guide-conférencier.

© Ville de Perpignan