Un voyage baroque musical de l’Angleterre à l’Italie Labéraudie Pradines

Un voyage baroque musical de l’Angleterre à l’Italie Labéraudie Pradines dimanche 13 juillet 2025.

Un voyage baroque musical de l’Angleterre à l’Italie

Labéraudie Eglise Sainte-Croix Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 16:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Concert baroque par l’ensemble Le Concert des Volutes avec des œuvres anglaises et italiennes, avec violon, clavecin, traverso, flûtes et viole de gambe

Léonore Darnaud violon, flûtes à bec, viole

– Cécile Le Merrer traverso

– Nicolas Desprez clavecin

– Clémence Schiltz viole de gambe .

Labéraudie Eglise Sainte-Croix Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 51 47 01

English :

Baroque concert by Le Concert des Volutes featuring English and Italian works, with violin, harpsichord, traverso, flutes and viola da gamba

German :

Barockkonzert des Ensembles Le Concert des Volutes mit englischen und italienischen Werken, mit Violine, Cembalo, Traverso, Flöten und Viola da gamba

Italiano :

Concerto barocco dell’ensemble Le Concert des Volutes con opere inglesi e italiane, con violino, clavicembalo, traverso, flauti e viola da gamba

Espanol :

Concierto barroco del conjunto Le Concert des Volutes con obras inglesas e italianas, con violín, clavicémbalo, traverso, flautas y viola de gamba

L’événement Un voyage baroque musical de l’Angleterre à l’Italie Pradines a été mis à jour le 2025-06-30 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie