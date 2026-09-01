Un voyage conté au cœur du marais de Valette Hoste

Informations pratiques

Hoste

Un voyage conté au cœur du marais de Valette

Rue des Vergers Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Et si les mares et les marais avaient mille histoires à raconter ?

Le temps d’une balade en pleine nature, accompagnée de Camille (La Plume des Lacs), petits et grands sont invités à pousser les portes d’un monde où l’eau murmure des secrets, où le petit peuple s’agite et où d’étranges créatures semblent se cacher derrière les roseaux…

Autour du marais de Valette, les enfants découvriront des contes inspirés de ces lieux mystérieux et fascinants. Mais ici, on ne se contente pas d’écouter : chacun sera invité à participer, imaginer, répondre aux énigmes et aider les personnages rencontrés au fil des histoires.

Une parenthèse hors du temps pour rêver, s’émerveiller et partager un moment en famille dans un cadre naturel exceptionnel.

Venez écouter les histoires cachées entre les roseaux… et peut-être découvrir que les marais sont bien plus magiques qu’ils n’en ont l’air. »

Animation proposée par l’Office de tourisme, grâce au soutien financier du département de la Moselle.

Nombre de participants limité – Exclusivement sur inscription auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-MerlebachTout public

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Rue des Vergers Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

What if ponds and marshes had a thousand stories to tell?

Take a stroll through nature with Camille (La Plume des Lacs), young and old alike are invited to step into a world where water whispers secrets, where the little folk bustle about, and where strange creatures seem to hide behind the reeds…

Around the Valette Marsh, children will discover tales inspired by these mysterious and fascinating places. But here, we don’t just listen: everyone is invited to participate, use their imagination, solve riddles, and help the characters they meet throughout the stories.

A timeless escape to daydream, marvel, and share a moment with your family in an exceptional natural setting.

Come listen to the stories hidden among the reeds… and perhaps discover that the marshes are much more magical than they seem. %BB

Event organized by the Tourist Office, with financial support from the Moselle Department.

Limited number of participants—Registration required through the Connexion Freyming-Merlebach Tourist Office

L’événement Un voyage conté au cœur du marais de Valette Hoste a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH