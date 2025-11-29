Un voyage dans dans la lune d’après Jacques Offenbach Petit théâtre de la Bouloie Besançon
Un voyage dans dans la lune d’après Jacques Offenbach
Petit théâtre de la Bouloie 7 Rue Pierre Laplace Besançon Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
2025-11-29 2025-11-30
Spectacle familial, entre concert, théâtre et comédie musicale, plein d’humour et de légèreté, où vous rencontrerez des rois, une reine, un prince et une princesse, des Terriens et des Sélénites, des artilleurs, un canon et… beaucoup, beaucoup de pommes ! .
