Un voyage dans dans la lune d’après Jacques Offenbach Petit théâtre de la Bouloie Besançon

Un voyage dans dans la lune d’après Jacques Offenbach

Petit théâtre de la Bouloie 7 Rue Pierre Laplace Besançon Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Spectacle familial, entre concert, théâtre et comédie musicale, plein d’humour et de légèreté, où vous rencontrerez des rois, une reine, un prince et une princesse, des Terriens et des Sélénites, des artilleurs, un canon et… beaucoup, beaucoup de pommes ! .

Petit théâtre de la Bouloie 7 Rue Pierre Laplace Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Un voyage dans dans la lune d’après Jacques Offenbach

German : Un voyage dans dans la lune d’après Jacques Offenbach

Italiano :

Espanol :

L’événement Un voyage dans dans la lune d’après Jacques Offenbach Besançon a été mis à jour le 2025-11-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON