Un voyage dans dans la lune d’après Jacques Offenbach Petit théâtre de la Bouloie Besançon samedi 29 novembre 2025.

Un voyage dans dans la lune d’après Jacques Offenbach

Petit théâtre de la Bouloie 7 Rue Pierre Laplace Besançon Doubs

Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-30 17:30:00

2025-11-29 2025-11-30

Spectacle familial, entre concert, théâtre et comédie musicale, plein d’humour et de légèreté, où vous rencontrerez des rois, une reine, un prince et une princesse, des Terriens et des Sélénites, des artilleurs, un canon et… beaucoup, beaucoup de pommes !   .

Petit théâtre de la Bouloie 7 Rue Pierre Laplace Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

