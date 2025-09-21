Un voyage dans l’Art déco district Palais des rois de Majorque Perpignan

Un voyage dans l’Art déco district Dimanche 21 septembre, 15h00 Palais des rois de Majorque Pyrénées-Orientales

Itinérance gratuite sans réservation. Rendez-vous sur le parvis du palais des rois de Majorque.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Itinérance guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par Philippe Latger.

Le quartier Citadelle nous dévoile le gisement Art Déco le plus riche de la ville, avec un splendide catalogue grandeur nature de tous les styles de la période : de l’architecture moderne au style paquebot et régionaliste des années 30.

Palais des rois de Majorque Rue des archers, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie http://www.ledepartement66.fr/99-palais-des-rois-de-majorque.htm Le palais des rois de Majorque est un exemple typique des palais construits au XIIIe siècle en bord de Méditerranée. Pendant 73 ans, il a été la résidence des rois de Majorque, pendant une période où Perpignan est devenue la capitale d’un royaume prospère. Son architecture, à la fois sobre et élégante, représente un mélange d’influences gothiques et méditerranéennes, renforcé par la construction d’une double enceinte au XVe siècle qui en a fait une forteresse.

En 2018, le palais des rois de Majorque a obtenu la marque d’État « Tourisme et Handicap » pour les handicaps mentaux et auditifs. Cette marque garantit la qualité de l’accueil et permet de passer du « pouvoir accueillir » , exigé par la loi, au « vouloir accueillir » qui émane de la volonté de l’établissement. En voiture : en provenance de la D900 reliant Salses au Perthus, prendre la sortie 8 (Perpignan-centre) puis continuer sur le cours Lazare Escarguel, l’avenue du Lycée, la rue Paulin Testory, l’avenue Gilbert Brutus jusqu’à la rue des archers. Stationnement : parking payant à 400 m – dépose-minute. En bus : Sankeo ligne 13 arrêt Citadelle.

© Ville de Perpignan