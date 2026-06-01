Un voyage dans le temps : comparaison de photos d’il y a 100 ans avec le jardin d’aujourd’hui, Botanicki vrt PMF-a, Ville de Zagreb

Un voyage dans le temps : comparaison de photos d’il y a 100 ans avec le jardin d’aujourd’hui Samedi 6 juin, 10h00 Botanicki vrt PMF-a

max. 20 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Lors d’une promenade dans le Jardin botanique, organisée par le directeur du Jardin, le Dr Vanja Stamenkovic, différents lieux et parties du Jardin seront visités, en comparant leur apparence il y a 100 ans, à l’aide de reproductions de vieilles photographies prises dans le jardin, avec leur état actuel.

Botanicki vrt PMF-a Marulicev trg 9a, Zagreb Ville de Zagreb 10000 Gradska četvrt Donji grad +38514898061 https://botanickivrt.biol.pmf.hr/en/ [{« type »: « email », « value »: « vstamen@botanic.hr »}]

Lors d’une promenade dans le Jardin botanique, organisée par le directeur du Jardin, le Dr Vanja Stamenkovic, différents lieux et parties du Jardin seront visités, en comparant leur apparence il y a…

©BotanickivrtPMF