Un voyage dans le temps : comparaison de photos d’il y a 100 ans avec le jardin d’aujourd’hui, Botanicki vrt PMF-a, Ville de Zagreb
Un voyage dans le temps : comparaison de photos d’il y a 100 ans avec le jardin d’aujourd’hui, Botanicki vrt PMF-a, Ville de Zagreb samedi 6 juin 2026.
Un voyage dans le temps : comparaison de photos d’il y a 100 ans avec le jardin d’aujourd’hui Samedi 6 juin, 10h00 Botanicki vrt PMF-a
max. 20 participants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Lors d’une promenade dans le Jardin botanique, organisée par le directeur du Jardin, le Dr Vanja Stamenkovic, différents lieux et parties du Jardin seront visités, en comparant leur apparence il y a 100 ans, à l’aide de reproductions de vieilles photographies prises dans le jardin, avec leur état actuel.
Botanicki vrt PMF-a Marulicev trg 9a, Zagreb Ville de Zagreb 10000 Gradska četvrt Donji grad +38514898061 https://botanickivrt.biol.pmf.hr/en/ [{« type »: « email », « value »: « vstamen@botanic.hr »}]
Lors d’une promenade dans le Jardin botanique, organisée par le directeur du Jardin, le Dr Vanja Stamenkovic, différents lieux et parties du Jardin seront visités, en comparant leur apparence il y a…
©BotanickivrtPMF