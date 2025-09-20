Un voyage dans le temps en danse et en musique ! La Monnaie de Paris Paris

Un voyage dans le temps en danse et en musique ! La Monnaie de Paris Paris samedi 20 septembre 2025.

L’association Carnet de Bals enchante la Monnaie de Paris le temps d’une journée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

Célébrez à nos côtés les 250 ans de l’Hôtel de la Monnaie, inaugurée en 1775, avec des démonstrations et des danses participatives dans la cour d’honneur et le salon d’Honneur.

Venez découvrir, danser et vous amuser sous le regard bienveillant de la Fortune entre 14h et 18h !

Et le soir tombé, place à un grand bal costumé entre 19h et 21h !

La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006

Démonstration de danse et bal costumé

Carnet de Bals