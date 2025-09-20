Un voyage dans le temps : visitez l’atelier du sabotier et ses machines historiques ! Église Saint-Clair d’Anglars Anglars

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite de l’atelier du sabotier – Place Saint-Clair

Plongez dans l’artisanat d’autrefois en visitant l’atelier du sabotier, où des machines historiques (1926, 1934, 1940) reprennent vie sous vos yeux.

Au programme :

découverte du plus grand sabot d’Occitanie,

démonstration des machines servant à fabriquer des galoches.

Une immersion unique dans l’histoire d’un savoir-faire traditionnel !

Église Saint-Clair d’Anglars Place Saint-Clair, 12390 Anglars-Saint-Félix Anglars 12390 Aveyron Occitanie https://saintclairdanglars.wordpress.com/ L’église Saint-Clair d’Anglars est un ancien prieuré du XIIIe siècle. La grange monastique est conservée, le clocher date du XIIIe siècle et les fonts baptismaux, le bénitier et le retable du maître-autel sont classés au titre des Monuments historiques.



© Claude Pomier