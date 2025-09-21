Un voyage en Provence pour le jeune public « Mimi la petite souris est une grande voyageuse ! » La manufacture – 2ème salle de cinéma Bollène

Nombre de places limité. Sur inscription à l’office de tourisme intercommunal Provence Côté Rhône avant le vendredi 19.09 à 17h30 au 04 90 30 36 83

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T16:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T16:+

Elle parcourt le monde à la recherche de nouvelles histoires, qu’elle ramène dans ses bagages et qu’elle raconte aux enfants pour son plus grand plaisir. Elle s’arrêtera en Provence et découvrira notamment les monuments Bollénois et Avignonais.

Spectacle interactif de contes, chansons, devinettes et marionnettes.

=>RDV : 15h. Durée 1h. La Manufacture – 2ème salle de cinéma. Animation pour les enfants de 3 à 10 ans, obligatoirement accompagnés d’un adulte

=>16h : Pause gourmande offerte par la Communauté de Communes

Annulé en cas de fortes pluies

La manufacture – 2ème salle de cinéma 434 Rue Alphonse Daudet, 84500 Bollène Bollène 84500 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

