Un voyage exceptionnel au cœur de 900 ans d’histoire : exposition « Traverser les siècles », Église de L’Hôpital-Saint-Blaise, L’Hôpital-Saint-Blaise

Informations pratiques

Un voyage exceptionnel au cœur de 900 ans d’histoire : exposition « Traverser les siècles » 19 et 20 septembre Église de L’Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre. 60 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

️ Exposition “Traverser les siècles”

Plongez au cœur de la restauration de l’édifice grâce à une exposition captivante retraçant les étapes, les défis et les découvertes qui ont permis de redonner vie à ce monument exceptionnel.

️ Boutique & Parking sur place

Profitez d’une boutique dédiée au patrimoine local et d’un parking à proximité immédiate pour une visite en toute sérénité.

Un lieu, une histoire, une émotion

L’Hôpital‑Saint‑Blaise n’est pas seulement une visite : c’est une rencontre avec un patrimoine vivant, un village qui porte en lui la mémoire des voyageurs, des bâtisseurs et des siècles.

Nous serons ravis de vous accueillir pour partager ce moment privilégié.

Église de L’Hôpital-Saint-Blaise 60 rue du Lausset, 64130 L’Hôpital-saint-Blaise L’Hôpital-Saint-Blaise 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559660721 http://www.hopital-saint-blaise.fr https://www.instagram.com/hopitalsaintblaise64/?hl=fr C’est à la frontière du Béarn , en Pays-Basque, que le petit village souletin de L’Hôpital-Saint-Blaise détient les vestiges d’une ancienne fondation hospitalière. Cette église romane du XIIème siècle, possède des éléments exceptionnels d’architecture hispano-mauresque. Du fait de leurs nombres et la diversité de leurs motifs, ils composent l’ensemble conservé le plus important de France. L’église, inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint- Jacques-de-Compostelle, est un site incontournable de notre territoire. Parking, parking camping-car, sanitaire, table de pique-nique, aire de jeux, sentier pédagogique, moulin à eau médiéval en accès libre.

️ Exposition “Traverser les siècles”

©cindydumont