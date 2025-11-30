UN VOYAGE GIVRE – PATINOIRE JEAN REGIS Annecy

UN VOYAGE GIVRE – PATINOIRE JEAN REGIS Annecy dimanche 30 novembre 2025.

UN VOYAGE GIVRE Début : 2025-11-30 à 17:00. Tarif : – euros.

SGA PATINAGE PRÉSENTE : UN VOYAGE GIVREDécouvrez le nouveau spectacle de Patinair. … Sur scène, de fin novembre à début janvier et à travers tout le pays, 10 artistes talentueux donnent vie à un univers hivernal peuplé de rêves, de surprises… et d’un invité très spécial : le Père Noël en personne ! Le spectacle mêle patinage, acrobaties, numéros aériens et magie de Noël. Parmi les artistes, les anciens champions de patinage artistique Marie-Pierre LERAY et Yannick PONSERO mais aussi les patineurs Haut Niveau du club d’ANNECY. Le Dimanche 30 Novembre, le club de patinage artistique d’Annecy vous propose son spectacle annuel, un spectacle féérique et unique qui ravira toutes les familles, petits et grands.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PATINOIRE JEAN REGIS 90 CHEMIN DES FINS 74000 Annecy 74