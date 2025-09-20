Un voyage guidé entre Espace Cézallier et monument de l’Estive Hautes Terres Services & Découvertes Allanche Allanche

Un voyage guidé entre Espace Cézallier et monument de l’Estive Samedi 20 septembre, 10h00 Hautes Terres Services & Découvertes Allanche Cantal

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

C’est parti pour un voyage guidé entre Espace Cézallier et monument de l’Estive sur Allanche !

Une invitation au voyage en Cézallier au sein de l’Espace Scénographique du Cézallier, pour aller ensuite le découvrir pleinement à l’extérieur avec le Monument de l’Estive, monument emblématique de la race Salers et des Estives qui trône fièrement sur la place du Cézallier à Allanche vous est proposée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine en compagnie de Séverine.

Hautes Terres Services & Découvertes Allanche 1 place du Cézallier 15160 Allanche Allanche 15160 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Le Modern'Hôtel (plus connu aujourd'hui sous le nom d'Hôtel Bonnal puis Hautes Terres Services & Découvertes), voit le jour en 1930. Imaginé par Mr. Pelligry, c'est sous le dessin de Mr. Georges Breuil, architecte installé à Aurillac, que le Modern'Hôtel voit le jour. D'un style Art Déco, le bâtiment présentait les caractéristiques inhérentes à ce style dont l'exposition des arts décoratifs de 1925 avait insufflé l'âme et l'énergie.

