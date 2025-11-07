Un voyage mal organisé Neufchef

Un voyage mal organisé

Un voyage mal organisé… ou comment des vacances de rêve tournent à la galère tropicale !

Après un crash d’avion mémorable (et quelques cris dans les oreilles), nos rescapés vont devoir apprendre à survivre sur une île déserte…

Chacun y va de son “talent” l’un veut tout diriger, l’autre cherche le Wi-Fi, et le régime 100 % bananes commence sérieusement à énerver tout le monde.

Entre disputes, fous rires et situations improbables, préparez-vous à une comédie pleine d’humour et d’aventure !Tout public

English :

A poorly organized trip? or how a dream vacation turns into a tropical galley!

After a memorable plane crash (and a few screams in their ears), our survivors have to learn how to survive on a desert island?

Each has his own ?talent? one wants to run things, the other is looking for Wi-Fi, and the 100% banana diet is starting to get on everyone’s nerves.

Between arguments, laughter and improbable situations, get ready for a comedy full of humor and adventure!

German :

Eine schlecht organisierte Reise oder wie ein Traumurlaub zu einer tropischen Galeere wird!

Nach einem unvergesslichen Flugzeugabsturz (und einigen Schreien in den Ohren) müssen unsere Überlebenden lernen, auf einer einsamen Insel zu überleben?

Jeder hat sein eigenes Talent der eine will alles leiten, der andere sucht das Wi-Fi, und die 100 % Bananendiät geht allen auf die Nerven.

Machen Sie sich auf eine humorvolle und abenteuerliche Komödie gefasst, die von Streitereien, Lachanfällen und unwahrscheinlichen Situationen geprägt ist!

Italiano :

Un viaggio mal organizzato? O come una vacanza da sogno si trasforma in un disastro tropicale!

Dopo un memorabile incidente aereo (e qualche urlo nelle orecchie), i nostri sopravvissuti devono imparare a sopravvivere su un’isola deserta?

Ognuno ha il suo talento uno vuole comandare, l’altro cerca il Wi-Fi e la dieta a base di banane al 100% comincia a dare sui nervi a tutti.

Tra litigi, risate e situazioni improbabili, preparatevi a una commedia piena di umorismo e avventura!

Espanol :

Un viaje mal organizado… ¡o cómo unas vacaciones de ensueño se convierten en un desastre tropical!

Tras un memorable accidente de avión (y unos cuantos gritos en los oídos), nuestros supervivientes tienen que aprender a sobrevivir en una isla desierta?

Cada uno tiene su propio talento uno quiere dirigir todo, el otro busca Wi-Fi, y la dieta 100% plátano empieza a poner de los nervios a todo el mundo.

Entre discusiones, risas y situaciones inverosímiles, ¡prepárate para una comedia llena de humor y aventuras!

