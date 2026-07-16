Un week-end à Oliferne – Les 30 ans du chantier, Site du Château d’Oliferne, Vescles

Informations pratiques

Un week-end à Oliferne – Les 30 ans du chantier 19 et 20 septembre Site du Château d’Oliferne Jura

Entrée libre | Votre soutien est le bienvenu pour préserver ce patrimoine unique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les 19 et 20 septembre 2026, venez célébrer les 30 ans du chantier de restauration de ce site historique à Vesclès (Jura). Deux jours de découvertes, musique, cinéma et convivialité pour un voyage entre passé et présent.

Au programme : concerts, bal médiéval, ciné en plein air, ateliers, visites guidées et repas partagés dans une ambiance chaleureuse et festive.

Pour retrouver toutes les informations, rendez-vous sur la page facebook « Château d’Oliferne ».

Site du Château d’Oliferne Vescles Vescles 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384854791 https://www.facebook.com/profile.php?id=100071573328328 Le Château d’Oliferne est situé au sommet du pic d’Oliferne, à 807 m d’altitude. Il domine de plus de 500 m le lac de Coiselet, confluent de l’Ain et de la Bienne, la vue s’étend à 180° sur les vallées de l’Ain, de la Bienne et de la Valouse, le Bugey, le Haut Jura et, plus loin, le Mont Blanc.

Jean de Chalon fit construire ce château, considéré comme imprenable, vers 1200. Il comprenait deux parties :

– la haute-cour, au sommet du pic rocheux, avec la tour maîtresse et une citerne

– en contrebas, la basse-cour.

En 1361Thiébaud de Chauffour, chef d’une des bandes de pillards et de mercenaires constituées pendant la Guerre de cent ans, s’empara du château, Tristan de Chalon dû lui verser 1000 florins, puis attaquer le château avec ses troupes pour récupérer son bien.

D’abord de petite taille, le site castral fut agrandi à la fin du 14e siècle : construction du logis du château et agrandissement du mur d’enceinte.

En 1455, le château était en ruines. Il fut en partie réparé et une garnison comtoise s’y installa. En 1452, le château et le bourg furent détruits par les troupes du maréchal de Biron, aux ordres du roi Henri IV.

Ce belvédère exceptionnel, les ruines qui y demeurent et de fascinantes légendes ont contribué à la réputation de ce château et à en faire un but de randonnées très apprécié.

Le chantier de restauration :

Ce chantier est réalisé depuis 1996 par l’Adapemont. Il a permis de dégager et restaurer :

– les vestiges du mur d’enceinte du site castral et des tours situées contre ce mur

– les vestiges du logis du château et du mur qui borde la haute-cour.

Des statues, un petit « refuge » (en accès libre), des panneaux de présentation des différents édifices et des légendes, et des tables de lecture du paysage ont été réalisées et installées.

Ce chantier est réalisé, sous l’autorité et le contrôle du service régional d’archéologie, par une équipe bénévole. Les subventions (Région, Département et Communauté de communes) ne couvrent pas la totalité des dépenses. L’autofinancement provient des manifestations organisées sur le site, du bénévolat et des dons et mécénats.

Sans vos soutiens, ce chantier ne pourrait pas exister. En voiture : Vescles → Boutavant (parking à la sortie du village).

Puis 2 options :

À pied : 4 km (rando) ou 3 km (chemin carrossable).

En voiture : +2 km vers Oliferne, puis fin à pied.

Les 19 et 20 septembre 2026, venez célébrer les 30 ans du chantier de restauration de ce site historique à Vesclès (Jura). Deux jours de découvertes, musique, cinéma et convivialité pour un voyage et…

© Adapemont