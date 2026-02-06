Un week-end anniversaire à Rive d’Arts Les Ponts-de-Cé
13 Rue Boutreux Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
2026-04-04 2026-04-05
Deux jours de fête pour célébrer ensemble les 10 ans de Rive d’Arts !
Animations, ateliers participatifs, temps festifs et rencontres viendront rythmer le week-end, autour de l’exposition-anniversaire.
Surprises et découvertes seront au RDV. .
rivedarts@ville-lespontsdece.fr
