Un week-end anniversaire à Rive d’Arts Les Ponts-de-Cé

Un week-end anniversaire à Rive d’Arts

13 Rue Boutreux Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif :

Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05

Deux jours de fête pour célébrer ensemble les 10 ans de Rive d’Arts !
Animations, ateliers participatifs, temps festifs et rencontres viendront rythmer le week-end, autour de l’exposition-anniversaire.
Surprises et découvertes seront au RDV.   .

13 Rue Boutreux Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 14 63  rivedarts@ville-lespontsdece.fr

