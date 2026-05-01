Un week-end au Château Château de Peynier, 24 avebue St- Eloi 13790 PEYNIER Peynier
Un week-end au Château Château de Peynier, 24 avebue St- Eloi 13790 PEYNIER Peynier jeudi 28 mai 2026.
Peynier
Un week-end au Château
Du jeudi 28 au samedi 30 mai 2026.
3 jours de festival. Château de Peynier, 24 avebue St- Eloi 13790 PEYNIER Château de Peynier Peynier Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-28
Festival au Château de Peynier ! Concerts, conférences, exposition, masterclasse et apéritif dînatoire dansant offert sur la place du château pour fêter la culture en Provence.
En prélude au festival des Nocturnes Sainte-Victoire, venez découvrir à Peynier la deuxième édition notre évènement Un Week-end au Château .
Un Week -end au Château est un évènement culture et patrimoine au cœur de l’écrin somptueux du Château de Peynier, magnifié par une récente restauration. Venez découvrir une exposition de peinture, assister à une conférence, participer à une masterclasse de piano dans de ce joyau du XVIe siècle.
Profitez de deux concerts exceptionnels dans la somptueuse cour centrale, d’une conférence et d’une masterclasse de piano. .
Château de Peynier, 24 avebue St- Eloi 13790 PEYNIER Château de Peynier Peynier 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Festival at Château de Peynier! Concerts, lectures, an exhibition, masterclasses and an aperitif-dinner dance in the château square to celebrate culture in Provence.
L’événement Un week-end au Château Peynier a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme