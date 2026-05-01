Un week-end au Château Château de Peynier, 24 avebue St- Eloi 13790 PEYNIER Peynier

Peynier

Un week-end au Château

Du jeudi 28 au samedi 30 mai 2026.

3 jours de festival. Château de Peynier, 24 avebue St- Eloi 13790 PEYNIER Château de Peynier Peynier Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-28

Festival au Château de Peynier ! Concerts, conférences, exposition, masterclasse et apéritif dînatoire dansant offert sur la place du château pour fêter la culture en Provence.

En prélude au festival des Nocturnes Sainte-Victoire, venez découvrir à Peynier la deuxième édition notre évènement Un Week-end au Château .



Un Week -end au Château est un évènement culture et patrimoine au cœur de l’écrin somptueux du Château de Peynier, magnifié par une récente restauration. Venez découvrir une exposition de peinture, assister à une conférence, participer à une masterclasse de piano dans de ce joyau du XVIe siècle.



Profitez de deux concerts exceptionnels dans la somptueuse cour centrale, d’une conférence et d’une masterclasse de piano. .

Château de Peynier, 24 avebue St- Eloi 13790 PEYNIER Château de Peynier Peynier 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Festival at Château de Peynier! Concerts, lectures, an exhibition, masterclasses and an aperitif-dinner dance in the château square to celebrate culture in Provence.

L’événement Un week-end au Château Peynier a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme