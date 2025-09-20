Un week-end au Moyen Âge ! Château fort Sedan

Un week-end au Moyen Âge ! 20 et 21 septembre Château fort Ardennes

Entrée libre et gratuite de 10 h à 17 h. Fermeture du château à 18 h. Réservation des visites guidées possible par téléphone au 03 24 29 98 80.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Ce week-end exceptionnel vous invite à remonter le temps et à vivre une véritable immersion dans l’univers médiéval, à travers deux visites guidées animées par Aurélien Behr (gratuites, à 11h le samedi, 15h le dimanche) ou l’un de nos médiateurs (3€ par personne, à 15h le samedi, 11h le dimanche).

Vous découvrirez l’impressionnante structure triangulaire du château de Sedan, érigée autour d’un ancien prieuré, qui forme le noyau du château primitif.

Ne manquez pas les démonstrations de tir au trébuchet.

Château fort Place du Château, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est https://sedan.fr/vivre-a-sedan/culture/le-musee-municipal/ [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/assistez-a-une-demonstration-spectaculaire-de-tir-au-trebuchet »}] Ayant racheté la seigneurie de Sedan à son beau-frère Guillaume de Braquemont, Evrard III de la Marck entreprend dès 1424 la construction d’un premier château englobant un prieuré.

Ce château triangulaire, dit château primitif, fut très largement agrandi et renforcé par les descendants d’Evrard. L’arrivée progressive de l’artillerie l’obligera à s’adapter à cette arme redoutable.

Après l’échec d’une conspiration contre Richelieu, Frédéric Maurice de la Tour d’Auvergne, dernier prince de Sedan est emprisonné. Pour sauver sa tête, il fait don de la Principauté au roi Louis XIII, ce qui signifie le rattachement de cette dernière à la France. Dès lors, et durant 320 ans, l’armée française occupe le château.

En 1962, la municipalité rachète le château et inaugure en 1995 son premier circuit de visite retraçant l’histoire des lieux. Parkings : rue Hué-Tanton, promenoir des Prêtres, place du Château. Gare de Sedan.

© Pierre Holley