Un week-end bien LOTI 2026 Acte II Le goût des rencontres Rochefort
Un week-end bien LOTI 2026 Acte II Le goût des rencontres Rochefort samedi 13 juin 2026.
Rochefort
Un week-end bien LOTI 2026 Acte II Le goût des rencontres
square Trivier, marché, place Colbert Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Après une première soirée mémorable, le voyage continue à Rochefort ! L’Inde et l’esprit de Pierre Loti s’emparent à nouveau de la ville pour une journée riche en émotions, en rires et en découvertes.
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square Trivier, marché, place Colbert Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 59 86 14
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English : A LOTI 2026 Weekend: Act II The Joy of Meeting People
After a memorable first evening, the journey continues in Rochefort! India and the spirit of Pierre Loti take hold of the town once again for a day full of excitement, laughter and new discoveries.
L’événement Un week-end bien LOTI 2026 Acte II Le goût des rencontres Rochefort a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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