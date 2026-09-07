Un week-end chez les francs-maçons!, Musée de la Franc-Maçonnerie, Paris

Informations pratiques

Un week-end chez les francs-maçons! 19 et 20 septembre Musée de la Franc-Maçonnerie Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le temps d’un week-end, partez à la découverte des temples maçonniques et du musée, au coeur du Grand Orient de France.

Histoire, organisation, symbolisme… à l’issue de la visite, la franc-maçonnerie n’aura (presque) plus de secrets pour vous !

Tout au long des deux journées, des visites guidées du musée et des temples maçonniques seront organisées sans réservation par des francs-maçons. Le temps d’attente maximal est habituellement inférieur à 15 min pour rejoindre une visite guidée.

Vous pourrez déambuler librement dans le musée et visiter l’exposition temporaire « Lumières dans la Ville, Paris et les francs-maçons ».

De nombreux médiateurs et francs-maçons de tous âges seront à votre disposition pour échanger et répondre à vos questions.

Nous avons hâte de vous accueillir !

Musée de la Franc-Maçonnerie 16 rue Cadet, 75009 Paris, France Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France +33145237409 https://www.museefm.org Situé au cœur de Paris, le Musée de la Franc-Maçonnerie présente un parcours historique et culturel unique, retraçant l’évolution des loges et leur contribution à l’histoire de France, du Paris de Louis XV à la France du XXIe siècle. Ses collections (manuscrits, objets rituels, archives et œuvres d’art) reflètent à la fois les échos des idées nouvelles et des éléments de traditions séculaires. Parmi ses pièces emblématiques figurent une édition originale des Constitutions d’Anderson, les tabliers de Voltaire et de Jérôme Bonaparte ainsi que l’épée de Lafayette.

Une muséographie moderne, des expositions temporaires, conférences et visites guidées viennent enrichir l’expérience, faisant du musée un lieu vivant, accessible et ouvert à tous.

Visite commentée

©Musée de la franc-maçonnerie