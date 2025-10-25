Un week-end pour découvrir le Zen-Shiatsu Grand’Rue Issigeac

Un week-end pour découvrir le Zen-Shiatsu Grand’Rue Issigeac samedi 25 octobre 2025.

Un week-end pour découvrir le Zen-Shiatsu

Grand’Rue Centre de Zen-Shiatsu Sud-Ouest Issigeac Dordogne

Tarif : 220 – 220 – 220 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-25

Le shiatsu est une technique manuelle énergétique abordant l’individu dans sa globalité. Le shiatsu s’inscrit dans l’aide à la personne. Il s’avère précieux dans le domaine de l’entretien de la santé. Le shiatsu est l’art de toucher. Il se pratique habillé en survêtement.

Apprendre le Zen-Shiatsu est aussi bien un développement personnel, une prise de conscience de sa propre santé ainsi qu’un moyen d’améliorer la qualité de vie des siens. Vous allez passer un week-end agréable dans un cadre joyeux pour donner et recevoir des shiatsu et sentir les bienfaits.

Au programme de ce week-end

– Découvrir le Ki l’énergie

– Le toucher spécifique Shiatsu

– Des exercices qui étirent les méridiens

– Un enchaînement de gestes pour réaliser un shiatsu du dos

Sur inscription. .

Grand’Rue Centre de Zen-Shiatsu Sud-Ouest Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 42 86 57 centredezenshiatsu@free.fr

English : Un week-end pour découvrir le Zen-Shiatsu

German : Un week-end pour découvrir le Zen-Shiatsu

Italiano :

Espanol : Un week-end pour découvrir le Zen-Shiatsu

L’événement Un week-end pour découvrir le Zen-Shiatsu Issigeac a été mis à jour le 2025-09-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides