Un week-end pour découvrir le Zen-Shiatsu Grand’Rue Issigeac
Grand’Rue Centre de Zen-Shiatsu Sud-Ouest Issigeac Dordogne
Tarif : 220 – 220 – 220 EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
2026-02-28
Le shiatsu est une technique manuelle énergétique abordant l’individu dans sa globalité. Le shiatsu s’inscrit dans l’aide à la personne. Il s’avère précieux dans le domaine de l’entretien de la santé. Le shiatsu est l’art de toucher. Il se pratique habillé en survêtement.
Apprendre le Zen-Shiatsu est aussi bien un développement personnel, une prise de conscience de sa propre santé ainsi qu’un moyen d’améliorer la qualité de vie des siens. Vous allez passer un week-end agréable dans un cadre joyeux pour donner et recevoir des shiatsu et sentir les bienfaits.
Au programme de ce week-end
– Découvrir le Ki l’énergie
– Le toucher spécifique Shiatsu
– Des exercices qui étirent les méridiens
– Un enchaînement de gestes pour réaliser un shiatsu du dos
Sur inscription. .
Grand’Rue Centre de Zen-Shiatsu Sud-Ouest Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 42 86 57 centredezenshiatsu@free.fr
