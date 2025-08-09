Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Hourtin-Ducasse Château Hourtin-Ducasse Saint-Sauveur

Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Hourtin-Ducasse

Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Hourtin-Ducasse Château Hourtin-Ducasse Saint-Sauveur samedi 9 août 2025.

Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Hourtin-Ducasse

Château Hourtin-Ducasse 1 Route de la Chatole Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-09
fin : 2025-08-10

Date(s) :
2025-08-09

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
chaque week-end, un vigneron indépendant vous ouvre les portes, pour vous accueillir à la propriété, même sans rendez-vous.
Que vous soyez amateurs ou néophytes, cet événement vous donne l’opportunité de découvrir des domaines viticoles résolument tournés vers une démarche de qualité, de respect de l’environnement et de traditions.   .

Château Hourtin-Ducasse 1 Route de la Chatole Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 56 92  contact@hourtin-ducasse.com

English : Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Hourtin-Ducasse

German : Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Hourtin-Ducasse

Italiano :

Espanol : Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Hourtin-Ducasse

L’événement Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Hourtin-Ducasse Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Médoc-Vignoble