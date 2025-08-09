Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Hourtin-Ducasse Château Hourtin-Ducasse Saint-Sauveur
Château Hourtin-Ducasse 1 Route de la Chatole Saint-Sauveur Gironde
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
chaque week-end, un vigneron indépendant vous ouvre les portes, pour vous accueillir à la propriété, même sans rendez-vous.
Que vous soyez amateurs ou néophytes, cet événement vous donne l’opportunité de découvrir des domaines viticoles résolument tournés vers une démarche de qualité, de respect de l’environnement et de traditions. .
