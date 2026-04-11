Un week-end Un vigneron Indépendant au Château l’Inclassable Château l’Inclassable Blaignan-Prignac

Blaignan-Prignac

Un week-end Un vigneron Indépendant au Château l’Inclassable

Château l’Inclassable 4 Chemin des Vignes Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-02 2026-06-06

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

chaque week-end, un vigneron indépendant vous ouvre les portes, pour vous accueillir à la propriété.

Que vous soyez amateurs ou néophytes, cet événement vous donne l’opportunité de découvrir des domaines viticoles résolument tournés vers une démarche de qualité, de respect de l’environnement et de traditions.

Merci de contacter le domaine avant votre visite. .

Château l’Inclassable 4 Chemin des Vignes Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 02 17

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English : Un week-end Un vigneron Indépendant au Château l’Inclassable

L’événement Un week-end Un vigneron Indépendant au Château l’Inclassable Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Médoc-Vignoble