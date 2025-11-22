Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Magondeau Château Magondeau Saillans
Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Magondeau Château Magondeau Saillans samedi 22 novembre 2025.
Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Magondeau
Château Magondeau 1 Port de Saillans Saillans Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22 2025-11-23
Les Vignerons Indépendants de Gironde ont le plaisir de vous inviter à découvrir leurs domaines et leurs vins le temps d’un week-end dédié à la rencontre, la passion et à l’authenticité du métier.
Chaque vigneron est un passionné, un artisan du vin, et c’est avec fierté qu’il vous guidera à travers son domaine, vous expliquera ses méthodes de travail et partagera avec vous son amour pour la terre et la vigne. Venez découvrir l’OAC Fronsac au Château Magondeau à Saillans ! .
Château Magondeau 1 Port de Saillans Saillans 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 32 02
English : Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Magondeau
German : Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Magondeau
Italiano :
Espanol : Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Magondeau
L’événement Un week-end Un vigneron Indépendant au Château Magondeau Saillans a été mis à jour le 2025-11-18 par OT du Fronsadais