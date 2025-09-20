Un weekend au Musée Réattu Musée Réattu Arles

Un weekend au Musée Réattu 20 et 21 septembre Musée Réattu Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Samedi 20 septembre à 15h

« Antoine Raspal, de Réattu à Saint-Julien »

Visite tout public

À l’occasion de la réinstallation définitive de deux tableaux monumentaux d’Antoine Raspal (1738-1811) – La Présentation de la Vierge au temple et La Visitation – dans une des chapelles de l’église Saint- Julien, le musée vous propose de revenir sur la carrière de cet éminent peintre arlésien du XVIIIe siècle qui fut bien plus que « le peintre des Arlésiennes ».

Dimanche 21 septembre à 10h30

« Le Grand Prieuré Sous tous les angles »

Visite tout public

Bâtisse imposante vue de l’extérieur, petit bijou de l’intérieur, le Grand- Prieuré de l’Ordre de Malte est un monument encore trop méconnu du patrimoine arlésien. Venez vous perdre dans le labyrinthe des salles de l’actuel musée Réattu pour mieux le comprendre et y découvrir des détails insolites !

Dimanche 21 septembre à 14h30

« Le musée dans la boîte »

Atelier tout public

Le musée vous propose de découvrir la technique du sténopé, une technique photographique sans appareil très ancienne. Un temps sera dédié à la prise de vue dans les cours ou aux alentours du musée, puis en chambre noire, chacun fera l’expérience magique du développement de son propre tirage et repartira avec…

Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

Musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493758 http://www.museereattu.arles.fr Gare desservie Aéroport (Nimes Camargues 20Km)

Journées européennes du patrimoine 2025

Tableau d’Antoine Raspal dans l’église Saint-Julien © Andy Neyrotti