Un zeste de Zazie, Victoria Station, Chef-du-Pont

Informations pratiques

Un zeste de Zazie Vendredi 24 juillet, 21h30 Victoria Station Manche

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T21:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T21:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:30:00+02:00

groupe tribute français unique qui explore l’univers captivant de l’immense artiste qu’est Zazie.

Laissez-vous emporter par leur performance de 2 heures, alliant les titres les plus connus de Zazie à des chansons plus intimes.

Vous profiterez d’un concert de qualité avec une touche rock.

Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience musicale exceptionnelle .

Victoria Station Place de la Gare 78490 Méré Chef-du-Pont 50480 Manche Normandie

Un zeste de Zazie