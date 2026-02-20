Una Bestia Espace culturel Saint-Clément Craon

Una Bestia

Laissez-vous hypnotiser par ce solo de piano envoûtant et sauvage. Un spectacle total, entre concert, théâtre et performance à couper le souffle !

Si solo de piano vous évoque une forme de concerto bien élevé, vous pourriez être surpris ! Le pianiste Romain Dubois bouscule la forme habituelle du récital, la transformant en une aventure sonore et visuelle intense. Seule contrainte, celle de l’instrument, poussé dans ses retranchements au gré des morceaux entre musiques traditionnelle, contemporaine et électronique.

Derrière le clavier de son piano augmenté, baigné dans de splendides effets de lumière, le discret musicien se transforme en un étrange personnage totalement habité, engagé dans une lutte sans merci avec la bête en lui. Tout à la fois frénétique et délicat, minimaliste et tonitruant, ce spectacle brouille les cartes et casse les codes. Au-delà des cordes du piano, c’est votre âme qu’il fera vibrer.

Piano, jeu et composition Romain Dubois Lumière Vincent Haffelayer Son Olivier Arnault Regard extérieur Olivier de Sagazan.

Romain Dubois

Tout public

55 minutes

De 5€ à 14€ .

Espace culturel Saint-Clément 5 Place Saint-Clément Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 61 61 accueil@paysdecraon.fr

