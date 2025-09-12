UNA BESTIA ROMAIN DUBOIS PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

UNA BESTIA ROMAIN DUBOIS PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins vendredi 20 mars 2026.

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-03-20 20:30:00

2026-03-20

Une performance pianistique envoûtante et totale

Una bestia est une œuvre musicale à la fois minimaliste et explosive, furieuse et raffinée, où Romain Dubois explore, en corps à corps et en cris, un rapport animal avec son instrument.

Pianiste, compositeur, interprète et ingénieur du son, le Brestois a bâti ce solo autour d’un instrument électromécanique.

Un piano augmenté qui va lui permettre de jouer avec les codes des musiques électroniques, contemporaines, romantiques et traditionnelles.

L’artiste discret se transforme en un étrange personnage totalement habité derrière son piano. Alors, prêt pour une transe musicale et visuelle ?!



Durée 55 min

Tout Public (dès 15 ans)

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

