Una flor voy a nombrar Vézelay vendredi 28 novembre 2025.
Cité de la Voix Vézelay Yonne
Gratuit
Début : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
SORTIE DE RÉSIDENCE
Entre Chili profond et Espagne baroque, l’ensemble Il Festino réinvente la beauté brute et poignante de cette voix populaire, dans un hommage délicat où se mêlent luth, harpe et viole au fil d’arrangements sensibles et lumineux.
Distribution
ENSEMBLE IL FESTINO
Joan Pronnier chant
Ondine Lacorne-Hébrard viole
Jennifer Vera Martinez harpe espagnole
Manuel de Grange guitare, luth, théorbe et direction .
Cité de la Voix Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
