Una Roberta a Parigi – Edition Spéciale Jumelage Paris-Rome

UN INCROYABLE VOYAGE INTERCULTUREL ENTRE

LA FRANCE ET L’ITALIE !

Roberta raconte son histoire d’italienne

qui débarque à Paris sans parler français et qui se retrouve d’emblée

confrontée aux interminables discussions à propos de la langue, de la cuisine

et des coutumes.

L’Italie et la France sont des pays très

proches, mais qui étonnamment se connaissent assez mal. Si Français et Italiens

s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art de

vivre… bref les rois du monde. Mais un sujet rend encore ces voisins

demeurent parfaitement irréconciliables : le foot !

Roberta vous dit tout sur les

italiennes, les apéros, la drague, le vocabulaire… D’un côté, le raffinement et

les subtilités françaises, de l’autre, la Dolce Vita et le tempérament

volcanique des Transalpins.

Un regard authentique qui fourmille

d’anecdotes savoureuses et qui permet d’en apprendre plus sur les deux pays et

pas que… préparez vous à entendre des extraits inédits sur

Rome, Paris et leur « relation » !

Spectacle en français avec accent

italien

[Cette édition spéciale Jumelage Rome–Paris proposera des passages inédits, inspirés de l’histoire, des symboles et des clins d’œil culturels qui unissent Rome et Paris depuis 1956.

Ce spectacle a été joué plus de 215 représentations dans 7 pays

(France, Italie, Belgique, Luxembourg, Suisse, Sénégal et Tunisie) . Une édition romaine est prévue le 21 et 22 septembre dans le cœur de Rome

(Teatro Cometa OFF – Testaccio), prolongeant ce dialogue artistique entre

les deux capitales jumelées.

Le one-woman show de l’humoriste italienne Roberta Cecchin en édition spéciale avec des extraits inédits inspirés du jumelage Paris-Rome.

Le mercredi 03 juin 2026

de 19h15 à 20h25

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h15 à 20h25

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

https://unarobertaaparigi.fr/ adgustumexplora@gmail.com https://www.facebook.com/roberta.cecchin https://www.facebook.com/roberta.cecchin



