Una Roberta a Parigi – Edition Spéciale Jumelage Paris-Rome jeudi 9 avril 2026.
UN INCROYABLE VOYAGE INTERCULTUREL ENTRE
LA FRANCE ET L’ITALIE !
Roberta raconte son histoire d’italienne
qui débarque à Paris sans parler français et qui se retrouve d’emblée
confrontée aux interminables discussions à propos de la langue, de la cuisine
et des coutumes.
L’Italie et la France sont des pays très
proches, mais qui étonnamment se connaissent assez mal. Si Français et Italiens
s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art de
vivre… bref les rois du monde. Mais un sujet rend encore ces voisins
demeurent parfaitement irréconciliables : le foot !
Roberta vous dit tout sur les
italiennes, les apéros, la drague, le vocabulaire… D’un côté, le raffinement et
les subtilités françaises, de l’autre, la Dolce Vita et le tempérament
volcanique des Transalpins.
Un regard authentique qui fourmille
d’anecdotes savoureuses et qui permet d’en apprendre plus sur les deux pays et
pas que… préparez vous à entendre des extraits inédits sur
Rome, Paris et leur « relation » !
Spectacle en français avec accent
italien
[Cette édition spéciale Jumelage Rome–Paris proposera des passages inédits, inspirés de l’histoire, des symboles et des clins d’œil culturels qui unissent Rome et Paris depuis 1956.
Ce spectacle a été joué plus de 215 représentations dans 7 pays
(France, Italie, Belgique, Luxembourg, Suisse, Sénégal et Tunisie) . Une édition romaine est prévue le 21 et 22 septembre dans le cœur de Rome
(Teatro Cometa OFF – Testaccio), prolongeant ce dialogue artistique entre
les deux capitales jumelées.
Le one-woman show de l’humoriste italienne Roberta Cecchin en édition spéciale avec des extraits inédits inspirés du jumelage Paris-Rome.
Le mercredi 03 juin 2026
de 19h15 à 20h25
Le jeudi 09 avril 2026
de 19h15 à 20h25
payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
https://unarobertaaparigi.fr/ adgustumexplora@gmail.com https://www.facebook.com/roberta.cecchin https://www.facebook.com/roberta.cecchin