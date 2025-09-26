Una Roberta débarque à Aix-en-Provence Dans l’enceinte du Lycée Saint-Eloi Aix-en-Provence

Una Roberta débarque à Aix-en-Provence Dans l’enceinte du Lycée Saint-Eloi Aix-en-Provence vendredi 26 septembre 2025.

Una Roberta débarque à Aix-en-Provence

Vendredi 26 septembre 2025 à partir de 20h30.

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 20h30. Dans l’enceinte du Lycée Saint-Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26 2025-09-27

Découvrez un événement culturel captivant intitulé « Voyage Interculturel entre la France et l’Italie ». Cet événement unique met en lumière les relations fascinantes entre ces deux pays voisins, souvent méconnus l’un de l’autre.

Au cours de cette représentation, Roberta Cecchin vous plongera dans un univers où la France et l’Italie se rencontrent. Elle partagera des anecdotes savoureuses sur la culture italienne, des apéros aux subtilités de la drague, tout en contrastant avec le raffinement français. Préparez-vous à explorer les différences et les similitudes qui font la richesse de ces deux cultures.



Roberta vous offrira un regard authentique sur les Italiens et leur mode de vie, tout en vous faisant découvrir des extraits inédits sur Aix-en-Provence. Ce spectacle, présenté en français avec un accent italien, promet d’être à la fois divertissant et instructif.



Ne manquez pas cette occasion de célébrer la Dolce Vita et le savoir-vivre à la française dans une ambiance conviviale et enrichissante. .

Dans l’enceinte du Lycée Saint-Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover an exciting cultural event entitled « Voyage Interculturel entre la France et l’Italie ». This unique event highlights the fascinating relationship between these two neighboring countries, which are often little-known to each other.

German :

Entdecken Sie ein spannendes Kulturereignis mit dem Titel « Interkulturelle Reise zwischen Frankreich und Italien ». Diese einzigartige Veranstaltung beleuchtet die faszinierenden Beziehungen zwischen diesen beiden Nachbarländern, die oftmals wenig voneinander wissen.

Italiano :

Scoprite l’affascinante evento culturale « Viaggio interculturale tra Francia e Italia ». Questo evento unico mette in luce l’affascinante relazione tra questi due Paesi vicini, spesso poco conosciuti l’uno dall’altro.

Espanol :

Descubra un cautivador acto cultural titulado « Viaje intercultural entre Francia e Italia ». Este evento único pone de relieve la fascinante relación entre estos dos países vecinos, a menudo poco conocidos entre sí.

L’événement Una Roberta débarque à Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence