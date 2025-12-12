UNA ROBERTA DEBARQUE A BAYONNE – LA LUNA NEGRA Bayonne

UNA ROBERTA DEBARQUE A BAYONNE Début : 2026-05-22 à 20:30. Tarif : – euros.

L’Italie et la France sont des pays très proches mais qui étonnamment se connaissent assez mal. Si Français et Italiens s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art de vivre…bref les rois du monde ! Mais un sujet rend encore ces voisins irréconciliables : le foot ! Roberta vous dit tout sur les Italiennes, les apéros, la drague, le vocabulaire… D’un côté, le raffinement et les subtilités françaises, de l’autre la Dolce Vita et le tempérament volcanique des transalpins. Un regard authentique qui fourmille d’anecdotes savoureuses, même sur Bayonne, et qui permet d’en apprendre plus sur les deux pays. Spectacle en français avec accent italien !Avec : Roberta CecchinDurée : 1h10À partir de 12 ans

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64