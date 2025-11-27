UNA ROBERTA DEBARQUE A RENNES – COMEDIE DE RENNES Rennes

UNA ROBERTA DEBARQUE A RENNES Début : 2026-03-27 à 19:00. Tarif : – euros.

Un incroyable voyage interculturel entre la France et l’Italie L’Italie et la France sont des pays très proches, mais qui étonnamment se connaissent assez mal. Si Français et Italiens s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art de vivre… bref les rois du monde. Mais un sujet rend encore ces voisins demeurent parfaitement irréconciliables : le foot ! Roberta vous dit tout sur les italiennes, les apéros, la drague, le vocabulaire… D’un côté, le raffinement et les subtilités françaises, de l’autre, la Dolce Vita et le tempérament volcanique des Transalpins. Un regard authentique qui fourmille d’anecdotes savoureuses et qui permet d’en apprendre plus sur les deux pays et pas que… préparez vous à entendre des extraits inédits sur votre propre ville ! Spectacle en français avec accent italien ! Plus de 100 représentations dans 5 pays FR, IT, BE, CH et Tunisie.

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35