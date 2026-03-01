UNBOX, early party électro à Paris 211 Paris

UNBOX est l’early party électro imaginée à Paris par Our BPM : un format pensé pour celles et ceux qui aiment la musique électronique, le dancefloor et les belles énergies collectives, mais souhaitent sortir dans un créneau plus accessible, de 18h30 à 23h.

Pensé en priorité pour les 40+ et affinitaires, UNBOX propose une autre manière de vivre la fête : plus tôt, plus simplement, plus convivialement, sans renoncer à la qualité musicale ni à l’intensité du moment. On vient pour danser, écouter, retrouver ses amis ou faire de nouvelles rencontres dans un cadre bienveillant.

Pour cette 4e édition, trois artistes aux univers complémentaires seront au programme : KiM Olaketa, entre minimal, deep house, bass house et psytechno ; Ottoké, à la croisée de la dark disco, de la bass music et de la techno ; Flora, entre house aux grosses basslines et techno sombre mélodique.

UNBOX, c’est aussi une proposition culturelle et sociale portée par Our BPM : remettre les musiques électroniques et le dancefloor au service du lien humain, avec une attention particulière portée à l’inclusion, à la convivialité et au plaisir de danser à tout âge. Our BPM, à l’origine d’UNBOX, a déjà été remarqué par Le Monde et Libération.

Au programme également : un cadre accueillant, une sélection food sur place choisie avec soin, des surprises, des cadeaux à gagner et le retour de Julie de Tarotciglia pour des lectures de tarot pendant la soirée.

Une soirée électro à Paris pour danser plus tôt, se retrouver et sortir autrement.

Le vendredi 20 mars 2026

de 18h30 à 23h00

payant

Prévente regular sur Billetweb : 19,50€.

Sur place : 23 €, dans la limite des places disponibles.

Public adultes. A partir de 40 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T19:30:00+01:00

fin : 2026-03-21T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T18:30:00+02:00_2026-03-20T23:00:00+02:00

211 29 Gal de la Villette 75019 Paris

https://www.billetweb.fr/unbox-early-party-electro-4e-ed



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