UNBOX, early party électro à Paris 211 Paris
UNBOX, early party électro à Paris 211 Paris jeudi 7 mai 2026.
UNBOX est l’early party électro imaginée à Paris par Our BPM : un format pensé pour celles et ceux qui aiment la musique électronique, le dancefloor et les belles énergies collectives, mais souhaitent sortir dans un créneau plus accessible, de 19h à minuit.
Pensé en priorité pour les 40+ et affinitaires : plus tôt, plus simplement, plus convivialement, sans renoncer à la qualité musicale ni à l’intensité du moment.
On vient pour danser, écouter, retrouver ses ami·es ou faire de nouvelles rencontres dans un cadre bienveillant.
Pour cette 5e édition, UNBOX revient au 211, à La Villette, après le succès unanime de la dernière édition dans ce lieu. Le format prend cette fois place un jeudi veille de jour férié : le bon tempo pour profiter pleinement de la soirée… et du week-end de 3 jours qui suit.
Au programme : 5 heures de DJ sets, un grand dancefloor, une terrasse accessible, un sound system L-Acoustics pour une écoute nette, précise et immersive, et deux DJs invités dont les noms seront dévoilés prochainement. Côté musique, cette édition naviguera entre progressive house & trance, new wave, electro, house et techno.
UNBOX, c’est aussi une proposition culturelle et sociale portée par Our BPM : remettre les musiques électroniques et le dancefloor au service du lien humain, avec une attention particulière portée à l’inclusion, à la convivialité et au plaisir de danser à tout âge.
Our BPM, à l’origine d’UNBOX, a déjà été remarqué par Le Monde et Libération.
Au programme également : une offre de restauration sur place avec Little Drop, un vestiaire grande capacité, et un cadre accueillant au bord du canal.
Une soirée électro à Paris pour danser plus tôt, se retrouver et profiter pleinement d’un week-end de 3 jours.
Le jeudi 07 mai 2026
de 19h00 à 00h00
payant
- Billetterie ouverte en ligne
- 200 places en prévente
- Tarif early (15,50€) en quantité limitée
- Tarif Regular (19,50€) Tarif Late sur place (23€)
- possibilité de vente sur place dans la limite des places disponibles
Public adultes. A partir de 40 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T00:00:00+02:00
211 27 Général de la Villette 75012 Paris
https://www.ourbpm.com info@ourbpm.com
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