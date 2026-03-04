Unbroken, Victoria Station, Chef-du-Pont

Unbroken Vendredi 6 mars, 21h00 Victoria Station Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T21:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T21:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:30:00+01:00

Ce groupe fait des reprises niveau , pour ceux qui étaient là au mois de juin. Il s’en souviennent peut-être ,C’était top. Tout le monde dansait, même les gens du bar, qui n’étaient pas venus pour la musique se sont déplacés dans la salle.

des années 60,70,80 qui passe de jimi hendrix à rolling stones, pink floyd, acdc,dire straist, téléphone, zztop, et plein d’autres

Victoria Station Place de la Gare 78490 Méré Chef-du-Pont 50480 Manche Normandie

Unbroken