Under Festival electro Parc des Expositions de La Teste de Buch La Teste-de-Buch samedi 2 août 2025.

Parc des Expositions de La Teste de Buch 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Après une première édition bouillante, on plonge encore plus profond. On est très fiers de vous annoncer la deuxième édition de notre plus gros projet sur le Bassin d’Arcachon.

, c’est l’expérience électronique de l’été, un voyage immersif entre terre et mer, basses et lumières.

ZAPRAVKA

UPHORIA

MEYEM

YASMIN REGISFORD

CIEL.

& more TBA…

02 Août, Parc des expositions de La Teste-de-Buch, 18h 03h

3000m2 de

2 Scènes

Accessible en train / bus

10h de son / Sonorisé par Marée Basse

Espace Indoor/Outdoor

Stands d’expositions locaux sur place

Bar et restauration sur place

Activités

Chill zone en intérieur et extérieur

Mineur interdit, sauf s’il est accompagné d’un responsable légal .

Parc des Expositions de La Teste de Buch 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

